Autarca de Baião processa Câmara que dirige

O presidente da Câmara de Baião, o socialista Paulo Pereira, processou a Autarquia a que preside por causa de uma proposta da oposição (PSD/CDS) que o próprio e os restantes quatro vereadores do PS deixaram que fosse aprovada ao abster-se.

A proposta, apresentada pelos dois eleitos da coligação PSD/CDS e que os cinco socialistas não recusaram, impede a Autarquia de contratar qualquer serviço a cidadãos que possam ter "laços familiares e afins" com os 875 candidatos das forças políticas que concorreram nas últimas eleições à Câmara, Assembleia Municipal, juntas e Assembleia de Freguesia. Paulo Pereira considera que a deliberação é inconstitucional e, na qualidade de líder municipal, apresentou queixa contra a Autarquia no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel. O edil diz que não é nenhum "drama" e promete cumprir a decisão do tribunal.

A proposta foi aprovada em reunião de 10 de novembro de 2021 e determina que, além do cumprimento da lei, "em nenhum caso" a Câmara pode fazer "contratações de serviços ou similares de pessoas que sejam parentes ou afins de qualquer dos membros dos órgãos autárquicos do Município". A Câmara fica assim impedida de celebrar contratos de trabalho ou nomeações que não resultem de imposição legal com pessoas que sejam parentes e afins.