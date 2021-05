Autarquia de Baião lança apoio destinado aos empresários do concelho

António Orlando Hoje às 01:31 Facebook

Os empresários do concelho de Baião afetados pela pandemia vão ser apoiados pela Câmara Municipal "com um apoio financeiro único e a fundo perdido" destinado a relançar a atividade do tecido económico do concelho.

O apoio municipal designado por "Baião Retoma" foi aprovado em reunião do Executivo Municipal e, agora, vai ser remetido à Assembleia Municipal para ratificação, o que acontecerá já no próximo sábado, 8 de maio.

O valor do subsídio "Baião Retoma" é atribuído em função da quebra de rendimentos provocada pela pandemia que seja evidenciada pelo volume de negócios de 2020, quando comparado com o volume de negócios em 2019. "Esta análise é conjugada com o número de postos de trabalho que a entidade tenha preenchidos a 31 de março de 2021", explica fonte do Executivo de Paulo Pereira.

O município reconhece, assim, que o confinamento obrigou ao encerramento de comércios e de empresas, "o que causou uma diminuição das receitas e outros prejuízos".