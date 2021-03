Baião anuncia no Dia do Município a renovação do Auditório Municipal

António Orlando Hoje às 17:34 Facebook

A Câmara de Baião anunciou esta quarta-feira, dia do Município, a adjudicação da empreitada de requalificação do Auditório Municipal no valor de 415 mil euros financiados em 55% (229 mil euros) por fundos comunitários no âmbito do Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU).

A empreitada arrancará no próximo mês de abril e tem um prazo de execução de 270 dias.

As obras preveem a reabilitação total do Auditório designadamente com a instalação de "novos e modernos" equipamentos ao nível cénico, do sistema de som e iluminação e na melhoria da acústica.

O edifício será dotado de isolamento térmico "para melhor conforto dos utentes".

A empreitada prevê também um novo camarim e a renovação do atual.

Inaugurado em agosto de 2001, o Auditório Municipal era antes o Matadouro Municipal de Baião.

Em 2019, foi dotado com uma máquina de cinema digital idêntica às dos grandes exibidores nacionais, o que permitiu acompanhar a evolução tecnológica na área do cinema.

A autarquia garante ter em "preparação uma programação cultural multifacetada e transversal a todos os públicos".

O edil Paulo Pereira promete, desde já, que as sessões de cinema "continuarão a ter um papel de destaque, mas também o teatro através da aposta no nosso grupo "Bai"o Teatro", (assim como o com o convite a diversas companhias tanto amadoras como profissionais), e, claro está, a música. Este será um espaço de muitas surpresas que irão agradar a todos", conclui.

24 de março, dia do Município de Baião

Este ano, devido à pandemia, como não é possível celebrar de forma presencial a efeméride, instituída em 2017 pelos órgãos autárquicos, a autarquia tem prevista para esta noite, às 21 horas, a exibição de um documentário, em vídeo, nas redes sociais.

"Este documento audiovisual vai permitir-nos saber mais sobre a história de Baião, contando com testemunhos de investigadores e reprodução de documentos históricos. A instituição do dia 24 de março como o dia do Município deve-se ao primeiro documento em que aparece pela primeira vez a palavra "Baião", explica fonte municipal.