Baião "Bai'o Teatro" para apadrinhar estreia de nova companhia

Cerca de 20 cidadãos de várias freguesias de Baião, sob a orientação de dois atores da região do Tâmega e Sousa, estão a ensaiar semanalmente para a estreia da nova companhia de teatro nascida no concelho e batizada de "Bai'o Teatro", com pronuncia nortenha.

Desde meados do ano passado que a nova companhia de teatro tem vindo a ganhar forma. A iniciativa partiu da Câmara, que "pretendeu criar um grupo de teatro no qual todos pudessem participar", mesmo sem formação na área. "A integração e participação no grupo é totalmente gratuita", explica fonte da autarquia ao JN.

Com o objetivo de encenar "duas a três" peças de teatro por ano e apresentá-las em diferentes freguesias, a "Bai'o Teatro" também prevê a criação de intercâmbios com outros grupos amadores. A ideia é "incentivar os baionenses a aderirem a novas artes e, ao mesmo tempo, proporcionar à população uma oferta cultural regular, enquanto une a comunidade", explica Anabela Cardoso, vereadora da Cultura na Câmara de Baião.

A peça escolhida para a estreia chama-se "As Andanças do Sr. Fortes" e é inspirada no livro com o mesmo nome do escritor baionense António Mota, que aceitou o desafio de fazer a narração das cenas da peça.

"As Andanças do Sr. Fortes" retrata um comerciante de artigos finos e delicados que resolveu deixar a cidade. "O Sr. Fortes mete-se numa camioneta e parte com a sua mala, recheada de mercadorias, à procura de uma vida melhor. Na recôndita aldeia de Loivos [freguesia de Baião], encontra o pastor Arnaldo e a cabra Ricardina. Ali nasce uma profunda amizade que os leva a uma extraordinária aventura", pode ler-se na sinopse da peça. A obra "leva os participantes a conhecer as suas origens, numa verdadeira viagem no tempo", acrescenta a vereadora.

A apresentação da companhia acontece às 21 horas de sábado, dia 29 de fevereiro, no Auditório Municipal de Baião.