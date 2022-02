Baião é o primeiro concelho do país certificado como destino sustentável

Baião, o concelho "mais verde" do distrito do Porto com 68% do território coberto por áreas verdes e floresta, foi certificado com o "Galardão Prata" EarthCheck como destino turístico sustentável.

A certificação foi atribuída pela Global Sustainable Tourism Council (GSTC), uma organização criada em 2007, com o apoio da Fundação das Nações Unidas e da Organização Mundial do Turismo.

Deste modo, Baião tornou-se no primeiro município português a obter a distinção que resultaram de uma auditoria levada a cabo pela GSTC, durante três anos, às políticas ambientais desenvolvidas pelo município baionense. Em análise esteve: a criação de serviços de recolha gratuitos de Monstros Domésticos e de Construção de Demolição; aquisição de terrenos florestais em locais estratégicos e de elevado valor ambiental; elaboração de projetos de engenharia ambiental para a criação de percursos pedonais ao longo dos rios Ovil, Teixeira e Douro; reflorestação do território com 14 290 árvores; repovoamento dos rios Ovil e Teixeira com trutas; criação da rede municipal de oleões e multiplicação de Ecopontos; distribuição de sacos de reciclagem à população; renovação gradual da frota automóvel municipal com veículos elétricos, etc.

"O perfil do turista tem vindo a mudar. Hoje estão mais conscientes das problemáticas ambientais e sensibilizados para a mudança. No futuro, ou o turismo é sustentável ou deixará de existir. Defendemos para Baião um turismo sustentável", garante o edil Paulo Pereira.

"A EarthCheck pode ajudar a construir a reputação de Baião como um território na linha da frente em termos de sustentabilidade, tanto para os visitantes como para a comunidade local", refere Stewart Moore, Diretor Executivo e fundador da organização EarthCheck.