Baião: "Gastei 400 euros a limpar os meus terrenos e de nada valeu"

Em ​​​​​​​Eiriz, Ancede, ouvem-se queixas de quem perdeu nas chamas.

"Pedimos às pessoas para limparem os terrenos e ainda nos tratam mal. Até desligam o telefone na nossa cara". O desabafo é de Manuel Ferreira, morador na rua do Minhoso, em Eiriz, Ancede. Em redor da sua habitação, o negro tomou conta da paisagem por um dos incêndios que ontem atacou sem dó nem piedade, o concelho de Baião. O outro, em Teixeira-Teixeiró, também ardia desde a véspera na zona sul da serra do Marão As chamas na manhã desta sexta-feira andaram descontroladas e "por um triz" não destruíram a casa e a oficina de Manuel Ferreira.

"Gastei 400 euros a limpar os meus terrenos e de nada valeu porque o vizinho não limpa os dele", denuncia. Vinha, árvores de fruto e um trator de lenha: tudo ficou queimado. "Salvou-se a casa e a oficina", certifica, com ombros caídos pelo peso da tragédia. Até poderia ter sido pior, não fosse "uns metros de mangueira" que anteontem, ao final do dia, tinha comprado por temer o pior face ao fogo que já lavrava nas redondezas.