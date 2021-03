Baião lançou concurso público para nova área de acolhimento empresarial

Antonio Orlando Hoje às 20:36 Facebook

A Câmara de Baião, em articulação com a Junta de Freguesia, vai construir um novo loteamento industrial com aproximadamente 23 mil metros quadrados divididos em oito lotes.

A nova área de acolhimento empresarial vai situar-se próxima da zona industrial já existente, mais concretamente entre a rua António Ferreira Cabral Pais do Amaral e a Variante à Estrada Nacional 321, em Campelo, na vila sede do concelho.

O concurso público, que já publicado em Diário da República, tem um valor base de 589 mil euros.

Além do procedimento concursal a decorrer, a Câmara Municipal de Baião garante que já tinha investido mais 160 mil euros na compra do terreno, o que eleva o valor da ampliação da Zona Industrial para os 749 mil euros.

"Esta nova área de acolhimento de empresas vai situar-se num local com bons acessos e vem corresponder à procura que existe por parte de empresas que querem instalar-se em Baião ou fazer novos investimentos e ampliar as atividades que já têm em Baião", explica o vereador dos Assuntos Económicos da Câmara Municipal de Baião, José Lima.

O responsável refere que a autarquia tem vindo a criar as condições para que "o setor privado possa criar postos de trabalho e riqueza no nosso território".

A empreitada será financiada por fundos comunitários, através do Programa Operacional NORTE 2020, num montante de 389 mil euros.

Uma segunda zona industrial irá nascer no outro extremo do município baionense, em Santa Marinha do Zêzere, onde a autarquia garante que já comprou terrenos, com cerca de 11 mil metros quadrados por 82.500 euros. A Câmara e a Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, garantem, que "estão empenhadas em poder aumentar extensão desta área" de terreno com fins industriais".