Baião promove feira no mosteiro de Ancede até domingo

Evento promove produtos e tradições entre as quais uma feira de gastronomia e um ​​​​​​​peddy paper.

O Mosteiro de Santo André, em Ancede, Baião, acolhe, até domingo, a Feira Agro Douro Verde. A iniciativa, organizada pela cooperativa Dolmen, tem como propósito promover os produtos e as tradições locais, designadamente, a agricultura, a pecuária, a caça e a pesca no rio Douro.

Os protagonistas maiores da Feira de Gastronomia serão os pratos de caça, o arroz de Aba e os produtos da quinta do mosteiro de Ancede. Durante os três dias do evento haverá ainda espaço para palestras sobre as temáticas da vinha e do vinho, da agropecuária e dos recursos cinegéticos, passando por um concurso de beleza de cães de caça, desfile de carro de bois ou um peddy paper "À descoberta do mosteiro".

A iniciativa insere-se no âmbito dos "Produtos que marcam (as) gentes" inscritos no projeto Estratégia de Eficiência Coletiva, da Dolmen, apoiado pelo Programa Provere "Turismo para Todos". "A ideia é valorizar cultural e economicamente os produtos endógenos, atribuindo-lhes acrescidos fatores de competitividade, em articulação com outros ativos culturais, patrimoniais e naturais do território alvo, combatendo algumas das fragilidades diagnosticadas para este território", refere Cristina Vieira, presidente da Dolmen.

Haverá animação musical a cargo da centenária Banda Marcial de Ancede, os grupos de concertinas "Foles e Cantares", "Concertinas do Lameirão" e as "Concertinas Joaquim Nogueira", dos grupos "Toka e Dança", "Barro Negro" e da Tuna "Amigos de São Pedro".

Referência

"Esta é a primeira edição deste evento, que temos a certeza se irá afirmar como uma feira de referência na região", revela José Lima Soares, vereador dos Assuntos Económicos.

O cenário é o bucólico mosteiro de Ancede, um monumento com mais de 900 anos de história e que está a ser recuperado pela autarquia sob as linhas mestras do arquiteto Siza Vieira. "Convido toda a gente a vir até Ancede, passar bons momentos com gastronomia de qualidade e vinhos de excelência, num cenário maravilhoso como é o mosteiro", acrescenta .