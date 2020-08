Baião quer Estrutura de Apoio para produtores locais

António Orlando Hoje às 14:35 Facebook

A câmara de Baião quer criar uma estrutura de apoio aos produtores do concelho com o aval do Ministério da Agricultura. O projeto já está nas mãos da ministra Maria do Céu Antunes.

A ideia é "reconverter a antiga Adega Cooperativa numa espécie de Organização de Produtores que funcionará como um Centro de Incubação e Germinação de Novos Negócios, Formação e Investigação no setor agrícola e que comportará, entre outras valências, áreas de desenvolvimento de novos negócios, de apoio ao investimento, à inovação e internacionalização e com uma forte componente no armazenamento, logística e distribuição", explica José Lima, vereador dos Assuntos Económicos na Câmara de Baião.

O projeto, que já tem estudo e projeto de arquitetura concluídos, pretende criar condições aos produtores da região para a sua agregação através da organização de produtores.

"Para além de uma vertente mais profissional, esta resposta pode adequar-se, também aos cidadãos que, tendo uma pequena produção agrícola como, por exemplo, um excedente de 100 ou 200 kg de laranja que, pela pequena dimensão não a consegue colocar no mercado. Mas se houver outros, dez produtores nas mesmas condições, consegue-se escala e já será possível", exemplifica Paulo Pereira.

Além deste projeto, o executivo baionense deu também conta à ministra da sua ideia para um curral comunitário em Mafómedes, com valência de formação, que permitirá a criação e produção integrada de gado caprino.

O município de Baião, que considera que o setor do agroalimentar representa "um desafio e uma oportunidade", defende como "fundamental a criação de uma estrutura de apoio aos produtores, que permitirá a cooperação e partilha de recursos por cidadãos e empresas, para melhor servir os mercados", advoga Paulo Pereira.