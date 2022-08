Baião volta a contestar constantes atrasos nos correios

O presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, voltou a queixar-se à ANACOM e aos CTT pelos frequentes atrasos do correio, pedindo a rápida resolução do problema. O protesto foi formalmente dirigido pelo edil às duas instituições sobre o mau funcionamento da distribuição postal do concelho.

Já a 30 de março deste ano, Paulo Pereira havia chamado a atenção ao presidente da ANACOM para este problema, numa sessão realizada em Baião, também com a presença do presidente da Assembleia Municipal e de autarcas de freguesia.

Segundo o protesto, "ao município têm chegado várias queixas por parte dos munícipes que recorrem aos CTT, alegando atrasos consideráveis na entrega de correspondência, situação que acarreta prejuízos e transtornos para as entidades e população em geral". A própria Câmara diz ter "idênticas razões de queixa".

Na tentativa de encontrar explicações e soluções, a autarquia "realizou diversas diligências, admitindo que o facto se deve à falta de recursos humanos por parte dos CTT, que em vez de contratarem pessoas a título definitivo, contratam, por vezes, apenas por seis meses, havendo, assim, uma grande instabilidade permanente", explica fonte autárquica.

Por outro lado, e em função dessas dificuldades, "os CTT estarão a priorizar a entrega de encomendas, serviço mais rentável, em detrimento da distribuição postal", acrescenta a fonte.