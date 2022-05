Bebé atropelada enquanto aguardava transporte para o infantário

Uma bebé de 18 meses deu entrada na urgência pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, esta manhã, vítima de atropelamento em Baião. O alerta foi dado cerca das 9 horas.

A menina aguardava com familiares a chegada de transporte que a levaria para o infantário quando, por razões desconhecidas, foi atropelada por uma viatura, na rua do Loureiro, em Bruzende, Valadares- Baião, apurou o JN, junto dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere.

Assistida pela equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, a vítima foi depois levada pelos Bombeiros para o Hospital S. João.

A GNR de Baião tomou conta da ocorrência.