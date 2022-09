Benavente parte em 3º para o GP de Baião de F2 em Motonáutica

Duarte Benavente vai arrancar em 3º lugar na grelha de partida do GP de Baião de Motonáutica F2, prova do mundial da especialidade que este domingo, a partir das 17 horas, se realiza na albufeira da Pala, Ribadouro, no concelho de Baião. Benavente fez a melhor volta ao circuito com o tempo de 46.167.

Giacomo Sacchi, do Mónaco, com o tempo de 44.096, foi o mais rápido. Obteve a pole-position na 3ª manga de qualificação. Em segundo, a 0,320 segundos, ficou Rashed Al Qemzi, tricampeão mundial, do Team Abu Dhabi.

O atual líder mundial, Mansoor Al Mansoori, igualmente da Abu Dhabi, teve um dia para esquecer. Problemas no motor atirou-o para perto do final do pelotão (14º lugar) de onde amanhã vai começar o Grande Prémio de Portugal.

A "sorte" de Al Mansoori foi que seu adversário mais próximo na corrida pelo título, o alemão Stefan Hagin, que está três pontos atrás dele, também foi forçado a sair da qualificação por problemas técnicos.

Benavente porta-estandarte luso

Duarte Benavente chegou a ter o melhor tempo alcançado na segunda manga de qualificação "ajudado" pelo forte vento que se fazia sentir, já que são condições que agradam ao piloto português que se sente como peixe na água devido à "robustez da embarcação que me permite conduzir mais rápido que os adversários ", explicou Benavente ao JN.

Depois, os comissários retardaram a terceira qualificação, e já sem vento, Duarte Benavente perdeu o pole para o italiano, Giacomo Sacchi, cuja embarcação está registada no Mónaco... Ainda assim o piloto luso espera neste domingo "fazer uma boa prova, onde tudo é possível, contando com o apoio do público".

Para o presidente da Federação de Motonáutica, Paulo Ferreira, o campeonato "tem tudo em aberto e está ao rubro para termos um arranque frenético como é habitual. Baião promete", garante

Na plateia, esteve o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. O governante reiterou o apoio institucional à prova através do Instituto Português do Desporto e da Juventude. "Estes eventos internacionais têm um forte impacto económico e social em territórios como em Baião tem um valor reputacional que dificilmente o município conseguia atingir de outra outra forma", disse.

Paulo Pereira, autarca de Baião, disse estar "tudo preparado para mais um sucesso, de Baião para o Mundo".