Câmara de Baião informa a população por altifalante

A Câmara de Baião vai avisar a população do concelho dos perigos e dos cuidados a ter com a Covid-19 através de altifalantes em viaturas que vão percorrer todas as freguesias do concelho.

As redes sociais têm dado um apoio fundamental na partilha de informação, mas "nem todos têm acesso a elas, sobretudo os mais idosos. Garantir que todos estão informados é meio caminho andado", justifica Paulo Pereira, autarca de Baião.

De acordo com o edil baionense, "este método, a exemplo de cidades como Madrid e Bruxelas, que o usam com frequência, é um recurso que não é novo, uma vez que antigamente as mensagens áudio tinham um papel de destaque na distribuição de mensagens pela população, mas agora ganha de novo relevância pela importância que se revestem alguns apelos, que são urgentes", argumenta Paulo Pereira.

Com uma densidade populacional dispersa por cerca de 170 quilómetros quadrados de território, Paulo Pereira explica que com as medidas de contingência a mudar de hora a hora, devido à monitorização constante que as autoridades estão a fazer do evoluir do surto, "a informação está a surgir a um ritmo alucinante e é preciso arranjar formas dinâmicas de a levar às pessoas" advoga.

A primeira mensagem vai ser dirigida aos emigrantes que por esta altura estão a regressar de várias partes do mundo a Baião e que estão obrigados, pelas autoridades de saúde, a ficar em quarentena durante 14 dias.

As Autoridades de Saúde apelam aos emigrantes "para tomarem cuidado porque o regresso com descuido pode colocar em causa a saúde da própria família, dos seus vizinhos e da comunidade em geral. Quem não cumprir a quarentena, incorre em crime de desobediência com prisão e multa". De acordo com as autoridades "os recém-chegados devem isolar-se da sua família, ficando nomeadamente num quarto isolado e evitar fazer refeições junto da família até porque se pode estar sem sintomas e, mesmo assim, transmitir-se a doença aos conviventes".

A Câmara Municipal de Baião já tinha criado uma Linha Especial de atendimento para apoiar todos aqueles que tenham dúvidas sobre os constrangimentos que a pandemia por Covid-19 está a operar no mundo e também em Baião. A linha funciona todos os dias da semana, através dos seguintes contactos: 255 540 500 nos dias úteis das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas ou 912032722 / 912031633 das 17 horas às 22 horas. Ao fim de semana das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas através dos números de telefone móveis.

Paulo Pereira dá ainda conta de que, quem está sozinho, e é mais vulnerável, não está esquecido. "Em articulação com as Juntas de Freguesia de todo o concelho, estamos a acompanhar e a sinalizar eventuais casos de habitantes que necessitem da nossa ajuda para comprar bens essenciais como alimentação ou medicamentos", garante.