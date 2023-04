Centro Cultural de Baião abriu as portas à obra do "operário da pintura e da cerâmica"

O Convento de Ancede, convertido em Centro Cultural de Baião (MACC - Baião), abriu as portas, esta quarta-feira, à exposição "Eu sou... Cargaleiro", do pintor e ceramista Manuel Cargaleiro.

A exposição da obra do artista que se identifica como "o garoto simples que faz bonecos", foi inaugurada pelo Secretário de Estado do Turismo e Serviços, Nuno Fazenda que, na ocasião, evidenciou "a ligação entre a cultura e o turismo, como um dos grandes ativos do território, elogiando a aposta de Baião e o exemplo do Mosteiro de Ancede", disse.

A exposição retrata o percurso artístico do mestre Cargaleiro, sendo possível apreciar 65 obras, desde a pintura à cerâmica, guaches, painéis de azulejos, entre outras.

PUB

"Eu sou ... Cargaleiro", é uma homenagem. Uma homenagem simples como a sua natureza. Pretende mostrar o artista nas suas diferentes artes, na cerâmica, no desenho ou na pintura, a que se dedica com determinação há mais de sete décadas. Cargaleiro pinta todos os dias. Sem folga de aniversário ou Natal. É uma necessidade que lhe dá vida e razão de ser. Como artista, não se compara, não se enquadra em movimentos, correntes ou modas. É ... Cargaleiro", sublinha o curador da exposição, Ângelo Paupério, que deixou a notícia de que "o Mestre virá a Baião, durante o mês de junho".

"A exposição que hoje inauguramos representa aquilo que pretendemos para o MACC - Baião. Sermos ambiciosos, sonhadores, ousados, provocadores", referiu o presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira.

"Eu sou... Cargaleiro" foi uma expressão usada pelo próprio artista numa recente entrevista - quando respondia à pergunta sobre ser tratado por

Grande Mestre -, que no dizer de Vitor Pinto e Tiago Feijó, responsáveis pela organização da exposição, "descreve na perfeição a simbiose entre a diversidade e a forte carga identitária" de todo o seu percurso. "Sublinha também a humildade que sempre cultivou. A mesma que lhe permitiu ter convivido em Paris com as suas referências, com Picasso na primeira linha, sem quaisquer laivos de deslumbramento, mas também sem acanhamentos, certo de que a portugalidade que levou consigo seria a marca que iria fazer no mundo: "Eu sou um operário da pintura e da cerâmica"".

A mostra abrirá ao público no sábado, dia 22 de abril, após ser visitada, no dia 21, sexta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da inauguração da requalificação do Mosteiro de Santo André de Ancede.