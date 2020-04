Centros escolares de Baião preparados para receber idosos devido à Covid-19

Antonio Orlando Hoje às 17:35 Facebook

Três centros escolares no concelho de Baião estão prontos a receber os cidadãos seniores não infetados, e que estejam institucionalizados em lares, caso se verifique necessidade de evacuação destas estruturas devido à pandemia Covid-19.

Ao todo estão montadas 68 camas nos Centros Escolares de Campelo, de Santa Marinha do Zêzere e de Santa Cruz do Douro devido à proximidade com os lares, que se situam nas referidas localidades.

A montagem foi feita por trabalhadores da Câmara Municipal e com recursos da autarquia. Os Centros Escolares possuem ainda espaços sanitários e de duche.

"A montagem feita por trabalhadores da Câmara Municipal e com recursos da autarquia, foi executada em articulação com a Delegada de Saúde Pública de Baião, Gabriela Saldanha e em diálogo com as instituições de solidariedade social com valência de lar, nomeadamente Santa Casa da Misericórdia e Centro Social de Santa Cruz do Douro. Foi também articulada com a Segurança Social", explica fonte municipal.

"Outros espaços estão também já preparados para outras situações que impliquem necessidade de isolamento, como por exemplo os dois albergues municipais de turismo", explica fonte municipal.

A Câmara Municipal de Baião tem também reservadas sete outras estruturas, incluindo os Albergues Turísticos de Portomanso (Ribadouro) e de Mafómedes (Teixeira), para o caso de cidadãos baionenses contaminados com COVID-19, ou profissionais de saúde, necessitarem de um local para isolamento fora da sua residência.

Também a Fundação Eça de Queiroz disponibilizou alojamentos para esta finalidade; enquanto os alojamentos turísticos Casa do Monte (situada em Teixeiró) e Casa da Torre, de Ribadouro, se disponibilizaram para acolher profissionais de saúde nas suas instalações. Existem ainda outras estruturas identificadas e que podem ser afetadas para esta finalidade se a necessidade surgir.

Nos últimos dias, o executivo municipal entregou mais de 2200 máscaras de proteção a várias instituições concelhias e aguarda a chegada de mais material.

Em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa - CIM-TS, Baião ajudou na compra de 11 ventiladores que entregou ao Hospital Padre Américo e, em sintonia com as autoridades de saúde locais, apoiou logisticamente a abertura de uma área de avaliação e tratamento de doentes com Covid-19 que já se encontra em funcionamento no Hospital Santa Isabel no Marco de Canaveses e que atende doentes de Baião e Marco.

Ao mesmo tempo está em funcionamento uma linha de apoio social, psicológico e médico que as autarquias colocaram ao serviço dos seus munícipes através do número 800 50 50 40 (todos os dias das 10h às 18h).