Circulação na Linha do Douro suspensa entre Mosteirô e Aregos devido a derrocada

A circulação ferroviária na Linha do Douro está interrompida, entre as estações de Mosteirô e Aregos, devido à queda de terra e pedras para a via. As equipas de manutenção já estão no local.

O alerta para o incidente foi dado por volta das 15 horas, quando um comboio interregional foi obrigado a recuar para a estação de Mosteirô devido à derrocada de terra e pedras para a via.

As equipas de manutenção estão a proceder aos trabalhos de limpeza, mas por enquanto a circulação entre Mosteirô e Aregos, na Linha do Douro, está suspensa.