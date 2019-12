Motociclista em estado grave após colidir com camião em Baião

Adriana Castro Hoje às 19:13 Facebook

Uma colisão entre um camião e uma mota na Estrada Nacional 108 em Santa Cruz do Douro, em Baião, no Porto, deixou este sábado o motociclista em estado grave.

O ferido foi transportado para o hospital com apoio da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

No local a prestar socorro estiveram os Bombeiros de Baião, a GNR e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Cinfães. O trânsito esteve condicionado na N108, em Santa Cruz do Douro, durante cerca de uma hora, mas a situação já está normalizada.