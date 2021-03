Cozido à portuguesa com entrega gratuita de táxi ao domicílio em Baião

Antonio Orlando Hoje às 18:57 Facebook

A Associação Empresarial de Baião e a Câmara local deram as mãos para que no próximo fim de semana, nos dias 13 e 14 de março, o cozido à portuguesa chegue à mesa de quem o encomendar por táxis do concelho de Baião.

Esta foi a fórmula encontrada pelas duas instituições para ajudarem a restauração a escoar um dos pratos que habitualmente está em destaque na feira de Fumeiro e dos Vinhos de Baião e que por causa da pandemia, este ano, já decorre em formato online.

A entrega do cozido é gratuita, no caso suportada pela autarquia, cabendo ao cliente apenas pagar a(s) dose(s) do cozido confecionado com o fumeiro (enchidos) típicos do concelho.

As encomendas devem ser efetuadas diretamente com estabelecimentos aderentes. Além do pedido o cliente deve indicar a morada correta de entrega.

Ao todo foram 13 os restaurantes do concelho que aderiram a esta iniciativa e que vão confecionar as refeições.

"Esta é mais uma medida que surge com o intuito de promover a gastronomia local e os nossos restaurantes e que funciona em articulação com a venda de fumeiro, de vinhos e de outros produtos locais feita através da loja LOCALE.PT. São medidas que procuramos implementar para ultrapassar as barreiras impostas pela pandemia covid-19 e para valorizar a nossa restauração e os nossos produtos", observa o vereador dos Assuntos Económicos da autarquia, José Lima.

Por sua vez, a presidente da Associação Empresarial de Baião, Maria Miguel Dinis Correia, destaca as várias vantagens da iniciativa, porque, refere, "deste modo estamos a ajudar a nossa economia local, estamos a valorizar a nossa restauração e também a apoiar os táxis do nosso concelho. Conseguimos saborear os nossos produtos locais, com comodidade e segurança para todos".

Lista de restaurantes aderentes

Cantinho da Vila - 255176658

Casa do Almocreve - 255551226

CMR Catering & Eventos - 910506460

Flôr de Baião - 912415666

Fonte Nova - 255541257

O Alpendre - 255551207

O Assador da Vila II - 254888095

O Naco - 254877423

Pensão Borges - 255541322

Primavera - 255542895

Tappas Lalas - 917835110

Tasca do Valado - 914304494

Tasquinha d´Otília - 917566005