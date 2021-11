Cruzamento de veículos "atira" camião de transporte de gasóleo a baldio agrícola

António Orlando Hoje às 15:09 Facebook

Um motorista de transporte rodoviário de matérias perigosas ficou ferido, na manhã desta quinta-feira, na sequência de um acidente que envolveu a viatura que conduzia na EN 304-3, em Baião.

O acidente ocorreu cerca das 10 horas, na estrada que liga Gestaçô ao Fojo, na zona norte do concelho de Baião.

Socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, o motorista foi transportado, livre de perigo, para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel.

O camião, de reduzidas dimensões, da empresa JS&SF Combustíveis de S. Mamede de Recesinhos, Penafiel, quando caiu da estrada a um baldio agrícola na sequência do cruzamento com um outro veículo, circulava com cerca de 500 litros de gasóleo de aquecimento.

"Encostou para passar por outro veículo e caiu abaixo do talude. Foi a capotar até ficar imobilizado no campo", indicou ao JN uma fonte dos bombeiros de Santa Marinha do Zêzere.