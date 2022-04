Curso para manter de pé as bengalas de Gestaçô

Duas dezenas começam esta segunda-feira a aprender a fazer um dos símbolos do artesanato de Baião

A arte centenária da produção das Bengalas de Gestaçô, elemento artesanal típico do concelho de Baião, vai ser ministrada a partir desta segunda feira, dia 11, em formação profissional na freguesia de Gestaçô, como resultado de uma parceria estabelecida com a Câmara. O curso de formação conta com cerca de 20 inscritos. É financiado, terá a duração de 200 horas e será ministrado pelo Centro de Formação Profissional do Artesanato (CEARTE).

"O objetivo desta ação é formar novos artesãos e valorizar e divulgar este tipo de artesanato. É muito importante que não se percam estas artes e saberes. A Câmara de Baião pretende realizar este trabalho tanto para as bengalas de Gestaçô como para as cestas de Frende", refere a vereadora Anabela Cardoso.

As queimas das fitas académicas são um dos canais de escoamento. A autarquia baionense é outro cliente privilegiado que tem sempre uma bengala à mão para oferecer a quem visita o concelho, sobretudo a membros do Governo.

As bengalas surgiram em Gestaçô no final do século XIX, tendo sido a sua produção impulsionada por Alexandre Pinto Ribeiro, um artesão local que acabou por abrir a sua oficina em 1902, impulsionando e revolucionando todo o processo de fabrico.

O fabrico das bengalas usa como matéria prima o pau de cerejeira. A primeira fase de produção arranca com a preparação da madeira que é desfiada e posteriormente cozida durante cinco minutos num pote com água a ferver. Ultrapassada esta fase, a madeira é dobrada com ajuda de "formas" de ferro aquecidas.

Para que a bengala não quebre, no processo de dobragem, são usados arcos em metal. Com o pau de cerejeira à temperatura ambiente, a madeira começa a ganhar design com a ajuda de ferramentas (incho, plaina, lima e goivas) que irão moldar os diferentes feitios de cada bengala. Por último, a bengala é lixada, seguindo-se a pintura com acabamento a verniz.

O apuramento da técnica de dobragem permitiu aos artesãos uma maior qualidade das bengalas adornadas pela criatividade. Cabeças de animais, cerejeira polida, e incrustações de materiais são alguns dos exemplos de design. As mais simples são vendidas pelos artesãos ao público a preços que variam entre os 15 e os 30 euros.