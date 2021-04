Escolas de Eiriz/Ancede e Santa Marinha do Zêzere vão entrar em obras

António Orlando Hoje às 18:54 Facebook

As Escolas Básicas do 2/3 de Eiriz/Ancede e de Santa Marinha do Zêzere, ambas no concelho de Baião, vão ser alvo de obras de renovação, com o objetivo de proporcionar melhores condições de aprendizagem e conforto.

As empreitadas foram adjudicadas pela Câmara num valor total de 900 mil euros, comparticipadas em cerca de 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). A autarquia fica responsável por suportar o valor restante que vai pagar as obras nos dois estabelecimentos de ensino onde estudam e trabalham 682 pessoas.

O caderno de encargos das obras na EB2/3 de Eiriz/Ancede prevê a colocação de uma nova cobertura do edifício, sendo que a atual é composta por placas de fibrocimento, e substituição do sistema de aquecimento central "por um mais eficiente".

As salas, o refeitório e a sala de convívio dos alunos terão obras ao nível de revestimento e pavimento de interiores. "Nesta linha de renovação, proceder-se-á a uma verificação exaustiva das redes de águas, das condutas de saneamento e do sistema elétrico", explica fonte autárquica.

As paredes interiores, exteriores e os tetos serão alvo de restauro e pintura e serão colocadas caixilharias novas no edifício que serve de balneários junto ao campo de jogos, que também será repavimentado. A vedação será retirada e substituída, serão colocadas balizas, postes para rede de ténis e efetuadas novas marcações para as diversas modalidades desportivas.

Já na EB 2/3 da vila de Santa Marinha do Zêzere, o pré-fabricado existente junto ao edifício principal vai desaparecer para dar lugar a uma nova zona de recreio com coberto. A cozinha sofrerá obras de remodelação e serão instalados novos equipamentos. O aquecimento central "será retificado" e substituída a caldeira.

Os revestimentos e paredes interiores serão também alvo de intervenção, assim como os tetos e a rede elétrica. As instalações sanitárias serão renovadas. As carpintarias também serão objeto de renovação e as paredes exteriores tratadas e pintadas.

O campo de jogos terá uma nova vedação, novas balizas e novas marcações para as diversas modalidades desportivas. Está também prevista a colocação de novo mobiliário escolar em "algumas salas de aulas".

"São investimentos prioritários que colocam os estabelecimentos de ensino de Baião entre os melhores e só um grande planeamento por parte da Câmara Municipal permitiu a captação destes fundos europeus, em articulação com CIM do Tâmega e Sousa, evidenciando a mais-valia da descentralização de competências e a boa articulação entre os responsáveis locais", justifica, José Pinho Silva, vereador com o pelouro da Educação.