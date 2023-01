Estrada municipal entre Mesão Frio e Baião reabre hoje

JN/Agências Hoje às 15:28 Facebook

A Estrada Municipal (EM) 643, entre os concelhos de Mesão Frio e Baião, reabre às 19 horas desta terça-feira, depois de ter sido cortada ao trânsito na sexta-feira.

A via que liga os municípios de Mesão Frio (Vila Real) e Baião (Porto), pela freguesia de Teixeira e Teixeiró, foi cortada na sexta-feira, em ambos os sentidos, uma decisão tomada depois de uma avaliação no terreno aos danos causados pelo mau tempo, designadamente a chuva intensa, pelos presidentes das câmaras, respetivamente, Paulo Silva e Paulo Pereira.

A Câmara de Mesão Frio informou que a reabertura do troço, junto à fronteira dos municípios de Mesão Frio e Baião, acontece depois de obras na via, com vista à recondução das águas da ribeira que separa os dois concelhos, que inundaram a via em consequência da chuva intensa que se tem verificado na região.

A via reabre, em ambos os sentidos, às 19 horas desta terça-feira.

Aquela autarquia disse que hoje foi realizada uma reavaliação conjunta pelas duas câmaras, que determinaram estarem reunidas todas as condições de segurança à circulação de viaturas.