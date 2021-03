Feira de Fumeiro de Baião na Internet

Antonio Orlando Hoje às 21:23 Facebook

Este ano, o fumeiro tradicional de Baião pode ser encontrado à venda na Internet.

Por causa da pandemia, a Feira de Fumeiro, Vinhos Verdes e Produtos Locais, agendada para este fim de semana, migrou para o site www.locale.pt , a loja online da Cooperativa de Desenvolvimento Local - Dólmen. A feira virtual decorre de 8 a 19 de março, com fumeiro de duas dezenas de produtores locais.

Em qualquer parte do mundo, durante 12 dias, é possível adquirir na Feira de Baião a chouriça moira (de sangue), a tal peça de fumeiro que corta como nenhuma outra o sabor agreste do arroz de grelos. Também à venda, lado a lado, há de estar o salpicão, mas também o naco de presunto de carnes caseiras produzidas no Douro Verde, que dão tipicidade ao cozido à portuguesa.

Haverá também à venda a alheira que assada à lareira dá uma entrada, petisco, com sabor. O vinho verde da casta Avesso, exclusiva da sub-região de Baião, e outras iguarias típicas do concelho, como as laranjas da Pala, biscoito da Teixeira, os licores, a cerveja artesanal, o mel, as compotas e as amêndoas, são outros produtos que também vão estar à venda na www.locale.pt.

O processo de compra é simples: o cliente faz a sua encomenda, paga o produto que será posteriormente enviado para a morada indicada. Os portes de envio, para compras superiores a 20 euros, são pagos pela câmara de Baião que disponibiliza ainda vales-oferta para utilização nos estabelecimentos de restauração e alojamento de Baião.

O vereador dos Assuntos Económicos da Câmara Municipal de Baião, José Lima, dá conta da satisfação sentida por se ter encontrado uma solução que permite contornar a impossibilidade de se realizar o certame presencialmente: "Estamos muito satisfeitos por ter a oportunidade de reunir na loja locale.pt muitos produtores baionenses. Esta é uma boa alternativa que permitirá o escoamento dos produtos de Baião, que têm muitos apreciadores em todo o país, visto que não podemos organizar a Feira do Fumeiro e dos Vinhos de Baião, que todos os anos se realizava em março", refere.

Para a Dólmen, sendo o primeiro evento que a locale.pt acolhe, é um desafio encarado com espírito de missão. Cristina Vieira, presidente da Dólmen, afirma que "a loja online é uma verdadeira montra do que melhor existe no nosso território e é com otimismo que nos associamos a este evento tão conhecido de Baião, que neste ano precisou de se reinventar. Esta é uma nova abordagem, que nos é imposta pelas piores razões, mas que, acreditamos, se revelará uma boa oportunidade de chegar ao mercado e de garantir a continuidade da realização do evento".