Festival regressa domingo para promover o reencontro entre pessoas e de tradições

Os habitantes do concelho de Baião que têm excedentes de produção agrícola estão a ser desafiados a deixar os produtos à porta das igrejas para que possam ser vendidos numa feira, cujo lucro reverterá para instituições de solidariedade social. O desafio foi lançado no âmbito do OurasFest´22, um festival que, pelo cinco ano, se realiza domingo, 6 de novembro, na freguesia de Tresouras, no concelho baionense. À entrada da freguesia há um sinal proibido à tristeza.

"Os produtos serão recolhidos pelos serviços municipais da câmara para que depois seja realizada a feira. O lucro será depois distribuído por quatro instituições de solidariedade social, duas de Baião, uma do Marco de Canaveses e outra de Gaia", explica Névio Silva da Associação Braços da Terra, entidade que realiza o festival.

A festa que começa ao som dos morteiros, é composta por Mata-Bicho tradicional, segue-se uma caminhada pela Ponte Pedrinha. "O almoço é partilhado em que cada um leva algo que se coma e todos partilham", refere Névio Silva. Do lado da organização há a promessa de porco no espeto, caldo verde e bifanas. Com o estômago reconfortado os festivaleiros serão encaminhados para a feira dos produtos agrícolas.

Depois segue a música com o Rancho Folclórico "As Ceifeiras de Valadares", e canções e teatro pelo Grupo Sénior integrante do projeto "Bairros Saudáveis: incluir para melhorar" da Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses.

Da panóplia do programa para a tarde de domingo constam também um show cooking a cargo do Chef António Queirós Pinto, dança e Karaoke/Bailarico "Pimba".

O repasto do jantar volta a ser partilhado e, agora, "regado" com a comédia Vitinho Bond e poesia com Fernando Couto Ribeiro. O resto da noite é feito ao som da música Indie/Pop a cargo do sueco Michael Randall, de Jazz/Pop com Gabriela Couto com Fábio Pereira, seguindo-se uma pequena Jam Session. Por último a noite entra em fora d´horas com a entrada em cena do DJ Nelson.

Refira-se que o OurasFest´22 disponibiliza transporte a pedido a quem não tiver meios para se deslocar ao centro da recôndita freguesia de Tresouras para participar no festival.

O OurasFest prossegue no dia 11, em Santa Marinha do Zêzere, com um magusto, noite de fados e uma jam session.