Giacomo Sacchi vence GP de Motonáutica e festeja com mergulho no Douro

O italiano Giacomo Sacchi venceu o GP de Baião em Motonáutica Fórmula 2, prova pontuável para o Campeonato Mundial UIM F2 disputada esta tarde de domingo, na Albufeira da Pala, no rio Douro. O árabe Sami Seliö ficou em segundo e Brent Dillard em terceiro, porém, mais tarde, os comissários desclassificaram o norte americano por questões técnicas, (re)atribuindo o 3º lugar ao lituano Edgaras Riabko. Duarte Benavente desistiu.

Eufórico após ser o primeiro a cortar a meta do GP, o que aconteceu pela primeira vez na sua carreira, Giacomo Sacchi atirou-se ao rio Douro para celebrar os feitos.

O piloto que corre com bandeira do Mónaco, onde tem registada a sua embarcação, dominou de fio a pavio a prova no Douro. Beneficiando da pole position obtida na véspera, Sacchi segurou a dianteira da prova, vendo pelo retrovisor os seus principais adversários a ficarem pelo caminho. Casos do tricampeão mundial de Rashed Al Qemzi, da Team Abu Dhabi, primeiro e depois de Duarte Benavente. Ambos desistiram por problemas mecânicos. No caso do piloto português, Benavente desistiu à 3ª volta com o motor do seu barco partido. "Nunca me tinha acontecido na Fórmula 2, o OptiMax é um motor muito fiável. Houve ali qualquer coisa, mas os motores são mesmo assim. Não avisam quando vão partir", desabafou.

A anomalia que provocou o abandono precoce de Benavente terá acontecido de manhã, nos treinos. "Fiz uma boa warm-up, talvez nas últimas voltas terá surgido alguma anomalia e eu não dei por isso. Só dei conta agora no arranque", confessou.

O piloto português tem feito uma época para esquecer, não só por problemas mecânicos mas, também, por decisões de secretaria que lhe retiraram hipóteses de lutar pelo título mundial. "Que os azares todos tenham ocorrido nesta época. Falta uma prova - Vila Velha de Ródão - onde queremos deixar uma boa imagem. Para o ano cá estaremos", prometeu Duarte Benavente.

A decisão do campeonato será conhecida em Vila Velha de Ródão no próximo domingo com Al Mansoori, Seliö e Hagin separados por apenas 4 pontos.

Campeonato Mundial UIM F2 | Classificação

1. Mansoor Al Mansoori (EAU) 39 pontos

2. Sami Seliö (EAU) 37 pontos

3. Stefan Hagin (GER) 35 pontos

4. Giacomo Sacchi (MON) 29 pontos

5. Edgaras Riabko (LTU) 20 pontos

6. Tobias Munthe-Kaas (NOR) 19 pontos