Personal trainer de Baião morre em colisão de ligeiro com pesado

Um jovem de 22 anos de Baião morreu ao final da tarde desta terça-feira na sequência de uma colisão entre um ligeiro e um pesado de mercadorias na EN321-1, em Soalhães, Marco de Canaveses.

O acidente ocorreu cerca das 17.45 horas, no denominado cruzamento do Lameirão.

A vítima, Jorge Pinto, personal trainer num ginásio, ficou encarcerado no Peugeot que que conduzia. Apesar dos esforços dos bombeiros de Baião para que fosse prestada assistência à vitima, o óbito acabaria por ser declarado no local pela equipa da Viatura Médica Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

O corpo acabaria por ser transportado para a morgue do Hospital Padre Américo, em Penafiel.