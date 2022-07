Idosos de Baião aprendem a mexer em computadores

Projeto está a ser desenvolvido no Centro de Relação Comunitária de Tresouras com 29 formandos.

Vinte e nove idosos de Baião com necessidades formativas em conceitos básicos de informática estão a aprender a mexer em computadores. A aprendizagem faz-se em aulas ministradas por alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), polo de Felgueiras, do Politécnico do Porto. Os seniores pertencem aos ateliês intergeracionais do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) das freguesias de Ancede, Gove e Frende.

O projeto está a ser desenvolvido em parceria com a Câmara de Baião, via Centro de Relação Comunitária de Tresouras. A aprendizagem é feita em computadores cedidos pela autarquia. Depois das férias, segue-se um novo bloco formativo.