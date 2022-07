Incêndios florestais voltam a Baião mas não há casas em risco

Um fogo com duas frentes ativas está a lavrar, em zona de mato, no lugar do Martírio-Queixomil, na União das Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, no concelho de Baião.

Fonte operacional explicou ao JN que "não há, para já, casas em perigo", admitindo no entanto que segundo os critérios da Proteção Civil "é um incêndio importante". O fogo está a ser combatido por 74 homens apoiados por 17 viaturas e dois meios aéreos. No ataque inicial estiveram no ar dois aviões e um helicóptero. O alerta, via 112, foi dado por volta das 16 horas.

O concelho de Baião, neste verão, está a ser fustigado por grandes incêndios. Os maiores ocorreram em Eiró-Ancede e Teixeira Teixeiró, aquando da vaga de calor que este mês atingiu o país.

Segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), até 15 de julho, Baião tinha a maior área ardida - 964 hectares- do distrito do Porto. 412 hectares foram queimados em zonas de povoamento e 489 em zona de mato. Os restantes 63 hectares foram consumidos pelas chamas em zona agrícola.