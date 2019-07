Baião vai confecionar "o maior Biscoito da Teixeira do mundo"

António Orlando Hoje às 18:47 Facebook

O "maior Biscoito da Teixeira do mundo" vai ser confecionado nesta sexta-feira, no lugar de Teixeira, Baião, de onde é originário.

O bolo vai pesar 100 quilogramas, medirá 11 metros e poderá ser degustado por 300 pessoas que se queiram associar ao momento. O biscoito será exposto ao publico às 18 horas na Escola Primária da Teixeira.

A confeção será feita por Sónia Pereira, detentora da marca Biscoito da Teixeira, com o apoio da Câmara de Baião e da União de Freguesias de Teixeira e Teixeiró. Para a confeção, a pasteleira vai deitar mão a 50 quilos de farinha, 30 quilos de açúcar, cinco quilos de limão, cinco quilos de fermento e quatro quilos de sal.

Devido à dimensão do bolo pretendida, "foram produzidas duas formas específicas para o efeito", explica Sónia Pereira, que contará com a ajuda de uma dezena de pessoas.

O Biscoito da Teixeira é um doce regional muito popular no norte de Portugal, maioritariamente na região do Douro. É um bolo com formato retangular e de consistência compacta, não muito doce, mas com sabor intenso e característico, devido ao uso do limão. Conserva-se por muito tempo, mesmo à temperatura ambiente. É considerado um bolo ligeiro e tem a particularidade de não levar ovos, facto que costuma intrigar os apaixonados por este doce, e pode ser degustado juntamente com vários produtos, como é exemplo o fiambre, queijo, presunto, salpicão, mel, compotas, chocolate ou chouriço. Cai bem, também, acompanhado com o vinho verde da Casta Avesso, rainha da região de Baião.

A receita é oriunda da localidade de Teixeira, que lhe dá o nome, e onde vive Sónia Pereira, que ainda produz o bolo e o faz chegar a festas e romarias de todo o país e além-fronteiras. Embora não se consiga determinar exatamente a sua origem, o "boca a boca" aponta para que seja uma receita com mais de dois séculos, passada de geração em geração e de romaria em romaria. Conta-se, ainda, que o Biscoito da Teixeira estaria associado a origens humildes, atendendo ao uso de poucos ingredientes na sua confeção e ao facto de ser vendido em festas populares.

O Biscoito da Teixeira mais comum encontra-se à venda em qualquer feira ou festa da região do Douro. É um doce tão popular que há mesmo um ditado sobre ele, que compara a omnipresença de uma pessoa à do biscoito.

O Biscoito da Teixeira quer ser uma das 7 maravilhas doces de Portugal e já conseguiu chegar a finalista distrital na categoria de Doce de Território no concurso que a RTP está a realizar durante o verão. O "maior Biscoito da Teixeira do mundo" insere-se na campanha de promoção do bolo para angariar votantes. Tarantini Vaz, jogador de futebol do Rio Ave, é o padrinho da iniciativa.