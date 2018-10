Corpo de mulher encontrado a boiar num tanque à beira da estrada em Baião

António Orlando Hoje às 00:57 Facebook

Uma mulher de 68 anos morreu, esta terça-feira, depois de ter caído dentro de um tanque, em Lazarim, Santa Cruz do Douro, Baião.

O alerta de um possível afogamento foi dado por volta das 16.30 horas, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). Foram acionados os Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere.

"À nossa chegada, encontramos o corpo de uma senhora, num tanque à beira da estrada 108-2. O cadáver apresentava sinais de quem já estava há muito tempo dentro do tanque. Posteriormente, chegou a médica do INEM que validou o óbito", explicou ao JN, Márcio Vil, comandante dos Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere.

Segundo o responsável, "não deu para identificar a possível causa" que originou a ocorrência. A GNR de Baião esteve no local e estará a tratar o óbito como um acidente.