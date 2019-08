Discussão entre populares causa seis feridos ligeiros em Baião

Hoje às 17:03 Facebook

Uma discussão, que desencadeou numa rixa entre populares em Santa Marinha do Zêzere, Baião, no distrito do Porto, causou seis feridos ligeiros.

Segundo fonte dos bombeiros locais, em declarações à Lusa, os seis feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, em Penafiel.

O conflito aconteceu no centro de Santa Marinha do Zêzere, na Rua 20 de Junho, acrescentaram.

Os motivos que originaram a disputa não foram revelados.

No local do incidente estiveram 11 bombeiros e militares da GNR, apoiados por quatro viaturas.