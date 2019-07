Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno em Baião

António Orlando Hoje às 17:48 Facebook

O típico Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno volta a realizar-se a partir desta sexta-feira na vila de Baião.

O certame prolonga-se por todo o fim de semana, numa tenda de grandes dimensões montada especialmente para o efeito na feira do Tigelinho. A festa conta com o desempenho de três restaurantes, a quem cabe a tarefa de confecionar a receita tradicional do Anho Assado, usando, para isso, os tradicionais fornos a lenha. É ali que entram os alguidares de barro com o anho e o arroz, cozinhados numa rica calda onde cabem várias carnes.

O manjar é regado com os vinhos verdes da sub-região de Baião, com destaque para a casta Avesso. No recinto, podem ainda ser encontrados outros produtos típicos do concelho, como o biscoito da Teixeira, a broa de milho, os citrinos da Pala ou os doces regionais.

Os licores, as compotas, os chocolates, as amêndoas, os cogumelos, o mel e os queijos são outros produtos produzidos na região que aos poucos, vão conquistando o seu lugar entre as preferências dos locais e dos visitantes do festival do Anho Assado e do Arroz do Forno. O artesanato concelhio, nomeadamente as bengalas de Gestaçô e as cestas de Frende, marcam igualmente presença no festival, que conta ainda com animação musical.