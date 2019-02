Homem de 76 anos morre em acidente com trator agrícola em Baião

António Orlando Hoje às 19:12, atualizado às 19:13 Facebook

Um agricultor de 75 anos morreu na tarde desta quarta-feira esmagado pelo trator que manobrava num quintal da rua das Compras, na freguesia de Gestaçô, concelho de Baião.

A vítima, Artur Roque Pinto, terá tido morte imediata. À chegada do socorro dos bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, o septuagenário já não reagia a estímulos.

"A vítima ainda foi alvo de tentativas de reanimação, no interior da ambulância, mas o óbito acabaria por ser declarado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa", explicou ao JN, Márcio Vil, comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere.

Segundo relatos da vizinhança, Artur Pinto andava a trabalhar no quintal na companhia do filho a recolher lenha. "Sem que nada o fizesse prever o trator tombou após um dos rodados ter subido a um toro que se encontrava no chão". A vítima ficou presa na máquina agrícola o que obrigou os voluntários a trabalhos de elevação da viatura.

O corpo do agricultor foi levado para morgue do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, onde será autopsiado.