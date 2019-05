Homem morre atropelado por carrinha em Baião

28 Maio 2019 às 01:53 Facebook

Um homem morreu, na segunda-feira, depois de ser atropelado por um veículo ligeiro de mercadorias em Baião.

"Ocorreu um atropelamento de um peão por um ligeiro de mercadorias na Estrada Nacional 321 na localidade de Campelo, em Baião. O atropelamento causou a morte de um homem de 69 anos", disse à Lusa fonte da GNR, que está a investigar as causas do atropelamento, ocorrido fora da passadeira.

Fonte do CDOS do Porto também confirmou o acidente mortal, que aconteceu pelas 19.45 horas, com o óbito a ser declarado no local.

Estiveram no local elementos dos bombeiros de Baião, do INEM e da GNR.