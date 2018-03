Vinho da casta acompanha cozido à portuguesa na Feira do Fumeiro de Baião

António Orlando Hoje às 16:14 Facebook

O município de Baião montou uma tenda com dois mil metros quadrados, na feira do tigelinho, para acolher, este fim-de-semana, os apreciadores do fumeiro na 13ª edição da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião.

Cerca de meia centena de produtores Baião promovem o fumeiro, legumes caseiros e os vinhos da casta Avesso nos pratos por excelência da gastronomia local: o clássico cozido à portuguesa, o arroz de moira com Grelos, uma iguaria majestosa da região, ou os tradicionais ovos com salpicão.

O Cozido à Portuguesa servido em três restaurantes presentes na tenda que estão preparados para receber cerca de 550 pessoas em simultâneo. Para além deste prato pode degustar-se, também, o Arroz de Moira com Grelos, uma iguaria majestosa da região, ou os tradicionais ovos com salpicão.

O fumeiro merece, contudo, o título de "rei" do evento, estando disponíveis diferentes variedades, desde o salpicão, ao presunto, à linguiça, moira, alheira, pá, farinheira, barriga e cabeça fumada.

Os vinhos da casta Avesso têm uma zona de promoção e prova. Ao todo, estarão disponíveis cerca de 30 qualidades deste néctar único no mundo, pelo seu aroma frutado, baixo teor de acidez e graduação alcoólica quanto baste.

Na feira estão, ainda, presentes diversos produtores de doçaria regional - incluindo o Biscoito da Teixeira -, os citrinos da Pala, a broa de milho cozida no local, compotas, licores, chocolates, queijos, amêndoas ou frutos silvestres.

A qualidade é a referência deste certame. "Prova disso é a excelência do fumeiro baionense, uma vez que todo o processo de produção é acompanhado por técnicos especializados, desde a criação dos suínos, passando pelo abate, pela avaliação das condições sanitárias do local onde são confecionados os enchidos e pela selagem do fumeiro que entrará no recinto da Feira para comercialização. Todos os produtos são oriundos do concelho, possuindo características de sabor únicas e genuínas muito apreciadas", garante fonte municipal.

Grupos de música tradicional portuguesa, tocadores de concertinas e de cantares ao desafio, ranchos folclóricos e grupos de bombos, fazem a animação do evento.

Em paralelo ao evento, tem lugar, no mesmo local, mais uma edição da Feira "Stock Off", com a presença de diversas empresas baionenses. Esta iniciativa é organizada pela Associação Empresarial de Baião e conta com o apoio da autarquia.