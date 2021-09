Jorge Sampaio ajudou "dona Milu" a ter o seu jardim de infância

António Orlando Hoje às 08:58 Facebook

Visita de Jorge Sampaio a Mafómedes em 1998 levou grandes mudanças à aldeia de Baião, a sul do Marão. Além da construção de escola, ruas foram pavimentadas.

A visita de Jorge Sampaio a Mafómedes, em janeiro de 1998, no âmbito de uma presidência aberta dedicada à educação, foi uma pequena/grande revolução na aldeia do concelho de Baião, nas entranhas voltadas a sul da serra do Marão. O lugar que tem tanto de belo, pelas suas paisagens, como de assustador, pelo seu isolamento, passou a figurar no mapa... da interioridade, devido à sensibilidade de Jorge Sampaio.

Percebendo a fragilidade do território e das suas gentes, o antigo presidente da República pôs em ação o seu magistério de influência e persuasão. Além de ter conseguido que as gémeas Oriana e Andreia, de 10 anos, regressassem à escola após terem abandonado precocemente os estudos (ler caixa nesta página), Jorge Sampaio também conseguiu dar a Mafómedes ...e à dona "Milu", um jardim de infância.

Maria de Lurdes é a educadora de infância que os vizinhos, em Mafómedes, só conhecem por "dona Milu". E foi por causa desta docente que o então chefe de Estado intercedeu para que a localidade ganhasse um jardim de infância.