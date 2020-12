Lar de Santa Marinha do Zêzere com 32 infetados por covid-19

JN Hoje às 11:42 Facebook

Um surto de covid-19 infetou 27 utentes e cinco profissionais do Lar da Misericórdia de Baião, na vila de Santa Marinha do Zêzere, no concelho de Baião.

Entre estes utentes, quatro já necessitaram de intervenção médica, "mas encontram-se clinicamente estáveis", segundo a proteção civil de Baião. Um utente que testou negativo foi alojado pela Santa Casa da Misericórdia em instalações da Câmara Municipal de Baião.

A autarquia assume que a situação é complexa e deverá ser encarada com muita precaução", atendendo que "esta população possui patologias associadas".

A Delegada de Saúde de Baião, Gabriela Saldanha, refere que continuará a realizar "um acompanhamento próximo da situação", e irá manter um diálogo com todas as instituições, "de forma a serem implementadas todas as medidas que se verifique serem necessárias para proteger a saúde dos utentes e funcionários".

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Baião, José Carvalho, refere que este é um momento de "grande delicadeza" e que "tudo será feito" para salvaguardar a saúde dos utentes do lar. "Todas as famílias foram informadas", garante.

O autarca e responsável máximo da Proteção Civil Municipal, Paulo Pereira, refere "que não serão regateados esforços no sentido de proporcionar todas as respostas que forem solicitadas e necessárias".

Em Baião o número total de óbitos associados ao novo coronavírus já tirou a vida a 11 pessoas. Este concelho com 18.748 habitantes, no rácio por 100 mil habitantes, teve 811 novas infeções nos últimos 14 dias.