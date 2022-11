Leilão de co-drives em carro de rali reverte para movimento de André Villas-Boas

R.P. Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Team Hyundai N | M. & Costas Q8, juntamente com a Race for Good, irá promover, este sábado de manhã, um dia de experiências co-drive a bordo do Hyundai i20 N Rally2, em Baião. Os co-drives serão leiloados com a verba a reverter para o movimento de solidariedade fundado por André Villas-Boas.

A verba angariada nesta iniciativa irá reverter na totalidade para o movimento de solidariedade social fundado por André Villas-Boas, ajudando a associação no seu crescimento como organização de solidariedade social.

Esta ação conjunta é mais um marco na parceria entre a Hyundai e a Race for Good, que tem, resultado na promoção de diversas ações, maioritariamente nos desportos motorizados e running. A mais recente foi a 15ª edição Hyundai Meia Maratona do Porto, no passado mês de setembro.

PUB

"Graças à parceria com a Hyundai, a Race for Good consegue continuar a crescer e a mudar a vida de quem mais precisa. Com esta nova ação conjunta, conseguiremos angariar mais fundos para as instituições que apadrinhamos e, consequentemente, oferecer melhores vidas a quem mais necessita. Mais de um ano depois de a parceria entre a Hyundai e a Race for Good ter sido celebrada, é com orgulho que vejo que continuamos a fazer a diferença", afirma André Villas-Boas, fundador da Race for Good.

Ricardo Lopes, COO da Hyundai Portugal, afirma que "esta ação não tem apenas como objetivo proporcionar experiências únicas aos fãs do desporto motorizado, mas também contribuir para uma causa maior com a Race for Good".

"A Race For Good é o nosso parceiro na componente de responsabilidade social indo ao encontro dos nossos pilares e filosofia enquanto marca. Com esta ação pretendemos promover novamente um ponto de encontro entre o desporto motorizado e as causas de cariz social e humanitário", afirmou.

No início deste ano a Hyundai deu um passo inovador, apoiando a participação do seu concessionário da região do Minho na criação do Team Hyundai N | M.&Costas, tendo por pilotos Pedro Meireles e Paulo Meireles, ambos ao volante do Novo Hyundai i20 N Rally2.