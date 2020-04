Limpos 75 hectares de floresta em Baião

António Orlando Hoje às 19:48 Facebook

As limpezas florestais previstas no Plano Municipal de Baião de Defesa da Floresta Contra Incêndios já chegaram a 75 hectares de floresta.

Os funcionários municipais limparam, até ao momento, cerca de cinco hectares junto ao perímetro da Zona Industrial e 11 hectares nas faixas de gestão de combustível adjacentes às redes viárias das Serra de Aboboreira e de Matos, informou a Autarquia baionense, que gere a maior mancha verde do distrito do Porto.

A Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM - TS), que dá apoio aos 11 municípios que a integram, procedeu a ações de fogo controlado em 46,74 hectares da Serra do Castelo de Matos, com o apoio dos Bombeiros de Baião e de Santa Marinha do Zêzere. Seis hectares foram reservados para as faixas de gestão de combustível adjacentes à rede viária.

Já os Sapadores Florestais da Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega (AFEDT) procederam a ações de fogo controlado em cerca de 12 hectares na Serra da Aboboreira, com o apoio das equipas dos Bombeiros de Baião, assim como na rede Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis e Plano Intermunicipal de Fogo Controlado para a Serra da Aboboreira, em cerca de cinco hectares.

Por limpar continuam as áreas sob a jurisdição da EDP, REN e IP. A autarquia garante que já pediu às três instituições informações sobre as suas ações de limpeza dentro do perímetro do concelho, mas que até agora não obteve resposta. "Encontramo-nos a aguardar", disse fonte municipal.

Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Baião, refere que "apesar do Plano de Contingência devido à pandemia ter reduzido as equipas ao serviço, por forma a proteger a saúde de todos, a Câmara está a tentar cumprir os prazos, 31 de maio, para a limpeza de mato junto à rede viária municipal".

Até 31 de maio de 2020, as Câmaras Municipais garantem a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível, podendo substituir-se aos proprietários ou produtores florestais em incumprimento, imputando-lhes os respetivos custos, a que podem acrescer coimas