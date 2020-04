Mais de 27 mil euros para bombeiros e instituições de Baião

António Orlando Hoje às 19:48 Facebook

A Câmara de Baião aprovou, esta quarta-feira, em reunião de executivo, a atribuição de apoios extraordinários às corporações de Bombeiros e a instituições sociais do concelho que continuam a auxiliar cidadãos idosos, com deficiência e famílias carenciadas.

O apoio total concedido ascende a 27.300 euros e visa enfrentar a quebra de receitas e o aumento de despesas provocado pela pandemia de Covid-19.

Em relação apenas ao apoio social, é destinado a seis instituições e o valor ascende aos 17.300 euros. O subsídio extraordinário será repartido pela Adegril, Cecajuvi, Centro Social de Santa Cruz do Douro, Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere, OBER e Santa Casa da Misericórdia, consoante o número de pessoas que cada entidade apoia.

Este subsídio "leva em consideração os constrangimentos provocados pela pandemia, como a diminuição de recursos humanos que em certos casos têm que acompanhar filhos menores de 12 anos ou o acréscimo de despesas com a aquisição de equipamento de proteção individual e as adaptações internas ao funcionamento dos respetivos serviços", explica Paulo Pereira, autarca de Baião.

Já os bombeiros - corporações de Baião e Santa Marinha do Zêzere - vão receber um apoio extraordinário de 10 mil euros.

Além do apoio económico a atribuir, que poderá vir a ser reforçado em função da evolução da situação, a autarquia faz saber que já tem distribuído máscaras e outros instrumentos de proteção a entidades do concelho, como as corporações de Bombeiros, as entidades sociais e a GNR.