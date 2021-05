Mosteiro de Ancede exibe exposição e mostra valiosa pintura do século XVI

A.C.C. Hoje às 16:09 Facebook

A Rota do Românico inaugurou esta quinta-feira, às 15 horas, no Mosteiro de Santo André de Ancede, em Baião, a primeira de três exposições do ciclo "Ver do Bago", que retrata a relação entre a vinha e a paisagem dos vales do Sousa, Douro e Tâmega.

A mostra "Ver do Bago nos Mosteiros" propõe um roteiro interpretativo, através da contemplação de peças de escultura, pintura e arqueologia, sobre a importância da cultura da vinha e do consumo do vinho no seio das comunidades religiosas.

Destaca-se a exposição do valioso tríptico de São Bartolomeu, uma pintura datada da primeira metade do século XVI e apenas mostrada nos anos 40 do século XX, no âmbito da Exposição do Mundo Português.

Estão ainda previstas duas experiências imersivas, através da simulação do contacto com a textura do vinho, em que o visitante é convidado a entrar num copo gigante, e da pisa da uva, com visita ao lagar onde será possível simular essa tradição ancestral.

O presidente da Valsousa/Rota do Românico, Humberto Brito, recorda a importância da "ligação entre vinha, vinho, território e pessoas (paisagem cultural e humana), confrontando o papel das ordens religiosas na plantação do vinho como legado económico e cultural de uma história já milenar".

A exposição, que está patente até 12 de setembro, com entrada gratuita, divide-se em quatro espaços: rio, mosteiro, adega e lagar.

O ciclo "Ver do Bago" continuará em Penafiel, na Igreja de Santo António dos Capuchos, a partir do final do verão, com a mostra "Ver do Bago nos Santos". No próximo ano, chegará a Lousada, ao Centro de Interpretação do Românico, sob o tema "Ver do Bago no Sangue".

De acordo com a organização, "o projeto "Ver do Bago" é cofinanciado pelos 12 municípios que integram a Rota do Românico e pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, no âmbito da operação "O Vinho, a Arte e os Homens".