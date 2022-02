Mulher morre com cacos de vaso espetados no pescoço em Baião

Uma mulher de 60 anos morreu, esta sexta-feira, vítima de uma queda em casa, em Ancede, Baião. Na queda, os cacos de um vaso que levava nas mãos perfuraram-lhe o pescoço.

"À chegada do socorro, os bombeiros depararam-se com a vítima inanimada, em paragem cardiorrespiratória, com o pescoço perfurado, e a perda muito de sangue", explicou ao JN, fonte dos Bombeiros Voluntários de Baião.

A vítima, Maria José, proprietária de um café naquela vila, descia a escadaria exterior da sua habitação que liga o rés-do-chão ao primeiro andar, com um vaso nas mãos, quando, por razões desconhecidas, ter-se-á desequilibrado e caído.

A vítima ainda foi transportada para a urgência do Centro de Saúde de Cinfães, mas acabou por não resistir aos ferimentos. O óbito foi declarado cerca de uma hora após o acidente.

O alerta de queda foi dado cerca das 12.40 horas, para ao 112 tendo sido acionados os Bombeiros de Baião e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Cinfães.