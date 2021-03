Paulo Portela é candidato do PSD à Câmara de Baião  

Antonio Orlando Hoje às 19:02 Facebook

O empresário Paulo Portela foi apresentado esta sexta-feira por Rui Rio como candidato à presidência da Câmara de Baião. O presidente do PSD indicou que o nome do baionense, natural de Ancede, tem homologação da direção nacional do partido depois do nome de Portela ter sido aprovado pelas estruturas locais e distritais do PSD.

"Por minha vontade já o teria feito mais cedo, mas os tempos que vivemos bem como as formalidades próprias do processo interno dentro do PSD, fizeram atrasar esta comunicação. Neste momento, tenho já reunida grande parte da equipa, constituída por elementos oriundos dos mais diversos locais do concelho e das mais variadas áreas de atividade, para que, em conjunto, possamos colocar em prática o melhor para Baião", reagiu Paulo Portela que promete "fazer diferente mais e melhor por Baião".

Paulo Portela tem vindo a trabalhar a sua imagem desde 2015, ano da saída para o Governo do ex-presidente de câmara, José Luís Carneiro, que passou a presidência do município para o atual edil, Paulo Pereira. No currículo, Paulo Portela acumulou as presidências, primeiro na Associação Empresarial de Baião e depois no Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa.

Para a presidente da concelhia do PSD/Baião, Ana Raquel Azevedo, "é uma escolha óbvia que corresponde ao perfil e aos objetivos que esta comissão política definiu". "O Paulo Portela é reconhecidamente um social-democrata, um trabalhador nato, um aguerrido apaixonado pelo seu concelho e um lutador preparado para enfrentar as batalhas. Estou certa que será uma equipa vencedora, e é, sem dúvida, o candidato e a equipa que o concelho de Baião precisa. O PSD Baião trabalhará lado a lado com ele", acrescentou.

Na ocasião, foi também revelada a homologação de mais 50 candidatos entre os quais de Maria Amélia Ferreira, candidata à câmara do Marco de Canaveses e de Ricardo Sousa à Câmara de Paredes.>

Sobre coligações nas autárquicas, Rui Rio anunciou que na próxima semana vai assinar o acordo "chapéu" com o líder do CDS para a coligação em todo o país, no entanto, e como explicou, as coligações PSD/CDS "só existirão se essa for a vontade das concelhias. A direção nacional, salvo um ou outro caso pontual, homologará a decisão das concelhias", garantiu.

Um dos processos mais problemáticos tem que ver com o concelho do Marco de Canaveses que já levou à demissão do líder do CDS/Marco.