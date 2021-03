Pérola do românico reabre após anos e obras de milhões

Ana Carla Rosário Hoje às 14:07 Facebook

Câmara de Baião é responsável pelo trabalho de restauro do mosteiro de Ancede, que deverá mostrar todos os seus tesouros a partir de setembro.

Se a covid-19 continuar a dar tréguas, a partir de setembro ficarão visitáveis novas áreas do Mosteiro de Santo André de Ancede, em Baião, após anos de obras, estudos históricos e arqueológicos. É uma pérola arquitetónica, que faz parte da Rota do Românico, situada numa encosta voltada para o rio Douro. Tem mais de 900 anos de histórias religiosas e trocas comerciais, tendo sido um dos maiores entrepostos comerciais entre Portugal e a Flandres.

O traço arquitetónico da recuperação é da autoria de Álvaro Siza Vieira. A primeira fase da obra do mosteiro, que incorpora a igreja de Santo André, e o adro, foi na capela do Senhor do Bom Despacho.