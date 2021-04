Principal artéria de Baião em obras até junho

António Orlando Hoje às 21:13 Facebook

Arrancou esta segunda-feira a obra de renovação do piso da rua de Camões, em Baião, com a 1.ª fase entre a zona das Tapadas até ao cruzamento com a Caixa Geral de Depósitos.

A empreitada é dividida em quatro fases e vai abranger 1800 metros de extensão de uma das principais artérias da sede do concelho de Baião. A primeira fase, segundo a previsão da Câmara de Baião, deve estar concluída a 9 de maio.

Na empreitada, com um custo global de 475 mil euros, comparticipados em 54% pelo FEDER, vão ser renovados 1800 metros da principal artéria da vila, entre a rotunda do Tijelinho e as imediações das Tapadas.

Além do pavimento, vão também ser renovados passeios e lugares de estacionamento em vários pontos da rua e serão instalados contentores de lixo subterrâneos. Contempla ainda a renovação dos sanitários públicos e da paragem de autocarros situados junto à Fonte Nova, assim como a colocação de nova sinalética, painéis informativos e estruturas para parqueamento de bicicletas.

"Esta é uma obra importante porque reforça as condições de circulação e de mobilidade, contribuindo assim para uma maior segurança. Mas dignifica, também, a vila de Baião e contribui para a sua valorização para quem cá vive e para quem nos visita", justifica Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Baião

Durante o período de obras o trânsito "está muito condicionado nas partes da rua onde decorre a intervenção, sendo apenas possível a circulação de moradores; cargas de descargas; transportes públicos e veículos de emergência", explica fonte autárquica.

As fases de obra "estão devidamente calendarizadas, podendo existir alterações devido às condições climatéricas", sublinha a autarquia.

Quatro fases de obra:

1.ª fase - Desde a zona das Tapadas até ao cruzamento com a Caixa Geral de Depósitos - Previsão de execução - de 26 de abril a 9 de maio.

2.ª fase - Desde o cruzamento da Caixa Geral de Depósitos até á Avenida 25 de abril - Previsão de execução - de 10 a 16 de maio.

3.ª fase - Desde a Avenida 25 de abril até à rotunda dos Bombeiros - Previsão de execução - de 17 a 23 de maio.

4.ª fase - Desde a rotunda dos Bombeiros até à rotunda do Tijelinho - Previsão de execução - de 24 de maio a 6 de junho.