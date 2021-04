PS/Baião recandidata Paulo Pereira  

António Orlando Hoje às 19:38 Facebook

Paulo Pereira foi aprovado "por unanimidade e aclamação", pelas hostes socialistas de Baião, como o candidato à presidência da Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas.

"Sinto-me grato, satisfeito e reconhecido, por receber de forma tão inequívoca o apoio do meu partido. Ser presidente da Câmara Municipal de Baião é a maior honra e o maior desafio da minha vida. Vou continuar a dar o meu melhor, para continuar a merecer a confiança dos baionenses", disse Paulo Pereira.

O socialista apresenta como trunfo da recandidatura o trabalho executado do seu primeiro mandato que está a terminar: "a taxa de execução do nosso programa eleitoral neste mandato ronda os 97%". "Não falhámos com os nossos compromissos e realizámos obra em todo o território. Sempre com as pessoas no centro da nossa ação", faz notar o candidato.

"Definir respostas objetivas para mitigar problemas como o emprego, a fixação de pessoas ou o aumento das redes de abastecimento de água e de saneamento", são as linhas prioritárias de Paulo Pereira para o novo mandato, onde, segundo o recandidato do PS, entram também "as questões ambientais, o dinamismo económico, o turismo e o estímulo às pessoas para participarem mais na vida social e cívica" do concelho.

A candidatura de Paulo Pereira é a segunda no espetro político de Baião a ser oficialmente aprovada pelas estruturas partidárias às autárquicas de 2021. A primeira foi de Paulo Portela pelo PSD, que poderá subscrever o acordo de coligação com o CDS decidido pelas cúpulas de ambos os partidos.

"Quero também cumprimentar as candidaturas adversárias, que já se assumiram ou venham a assumir por outras forças políticas. Não são adversários e merecem uma saudação democrática, porque certamente estão movidos pela ideia de contribuir positivamente para o futuro de Baião", conclui Paulo Pereira do PS. p>