Serviço de Atendimento Permanente de Baião está sem médicos

O Serviço de Atendimento Permanente (SAP) no Centro de Saúde de Baião está sem médicos para atender os utentes que recorrem a esta unidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A denúncia é feita pelo PSD Baião que exige uma tomada de posição enérgica da Câmara Municipal. A Autarquia socialista, contatada pelo JN, através da assessoria, diz que "aquilo que se está a passar em Baião está a passar-se no resto do país".

Pelo que foi possível apurar, e de acordo com o PSD, "a bem da verdade, nesta terça-feira há [houve] um médico de serviço mas amanhã e nos dias seguintes deixa de haver clínico, tal como sucedeu entre a passada sexta feira, 30 de dezembro e esta terça-feira, 2 de janeiro", contextualiza Paulo Portela, vereador do PSD.

Sem médico no SAP de Baião, os utentes têm que se deslocar para outros concelhos vizinhos como Resende, Cinfães ou em último recurso às urgências hospitalares de Penafiel e Amarante "percorrendo distâncias muito consideráveis" e que vão ajudar a "a entupir as urgências".

PUB

Para o PSD Baião esta situação "é inaceitável" e requer uma tomada de "posição enérgica da Câmara de Baião, nomeadamente, que peça "explicações ao Ministério da Saúde, concretamente à ARS Norte que tutela este serviço, em vez de permanecer "adormecida, talvez embalada pela quadra festiva à espera dos Reis. A saúde dos baionenses não se compadece com férias festivas", refere a Presidente do PSD Baião, Ana Raquel Azevedo, em comunicado.

"O município, contactado pelo JN, garantiu que está a "acompanhar a situação com o ACES Tâmega I, e espera que a falta de médico no SAP de Baião se resolva a curto prazo". Aliás, sublinha a assessoria do edil, Paulo Pereira, a situação da falta de médicos - que o PSD diz ser "reiterada" no SAP de Baião "é o mesmo que se está a passar no resto do país".

O JN procurou obter esclarecimentos junto da ACES Tâmega mas a responsável pela unidade esteve incontactável.