Socialista Paulo Pereira reeleito em Baião com maioria

António Orlando Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

PS obteve maioria de 60,82% dos votos. Coligação PSD/CDS liderada por Paulo Portela com mais 5,5% dos votos comparativamente com 2017.

O socialista Paulo Pereira renovou a maioria com 6.928 votos, mais do dobro dos votos do seu adversário Paulo Portela que, pela coligação PSD/CDS, recebeu o voto de 3.692 baionenses. Ainda assim, o PS baixou a votação em 668 votos, comparativamente com 2017. Baião tem somente 16.830 eleitores.

O Chega com 294 votos foi a terceira força política mais votada, a CDU não foi além dos 136 votos.