Três dias para viajar até aos anos 80 em Santa Marinha do Zêzere

Bruna Silva Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

"Revolução Grisalha" é o nome do novo festival que vai decorrer no centro cívico de Santa Marinha do Zêzere, em Baião, entre 30 de junho e 2 de julho. A primeira edição terá como tema a "mítica década de 80". A entrada é gratuita.

O festival foi apresentado na manhã desta terça-feira na Casa de Baião no Porto. O presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, referiu que esta iniciativa é voltada para um público específico, "no sentido de ser um festival revivalista em torno de uma época muito icónica". O autarca acrescentou que o festival tem como foco "aqueles cujos cabelos brancos começam a chegar e, através deles, passar para os mais novos as suas vivências".

As bandas "Os NAU" e "Alchemy" (de tributo aos Dire Straits) são os nomes confirmados para o dia 30 de junho. O segundo dia contará com a presença da Banda Santa Marinha do Zêzere e de José Cid. No dia 2 de julho, atuará a banda "Remember". Em todas as noites, após os concertos, o público fica na companhia de "Metropolis Night DJ".

PUB

Para além de concertos, haverá atividades como torneios populares, desfile de clássicos, karaoke, jogos, uma zona exclusiva de crianças e diversas opções gastronómicas.

O investimento no festival é de aproximadamente 70 mil euros. Paulo Pereira assinalou que "o objetivo é, no futuro, passar por todo o território, nomeadamente nas três vilas do concelho". O autarca sublinhou que "é um evento ambientalmente sustentável", pois o concelho detém uma "certificação obtida e validada pela GSTC (Global Sustainable Tourism Council)".

Questionado pelos jornalistas relativamente ao projeto para uma futura variante para chegar mais rápido a Santa Marinha do Zêzere, uma ligação entre Baião e a Ponte da Ermida, o presidente da Câmara responde que a via "está no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), numa fase de ajuste de projeto". Paulo Pereira tem a "expectativa que a obra possa arrancar no próximo ano".