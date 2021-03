Autarca de Felgueiras pede ao Governo que reabra o pequeno comércio

Mónica Ferreira Hoje às 17:35 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca, enviou uma carta ao Governo, pedindo que permita a abertura do pequeno comércio.

Preocupado com a possibilidade de serem mantidas as restrições atualmente em vigor, Nuno Fonseca alerta para "a necessidade urgente" de reabrir os estabelecimentos comerciais e os serviços, temendo que as medidas em vigor levem "ao encerramento forçado de muitos negócios, muitos deles fonte de sobrevivência de muitas famílias."

O edil felgueirense considera ainda que importa que sejam tomadas medidas e impostas limitações neste desconfinamento, em função da evolução da pandemia. "Naturalmente consciente dos riscos inerentes a uma quarta vaga, devemos ir mantendo a economia em funcionamento", defende o autarca.

Contudo, Nuno Fonseca insiste na "reabertura urgentemente, com regras, mas iguais para todos", recordando que aqueles setores de atividade são também "preponderantes para a manutenção da nossa indústria".

O autarca garante ainda que atualmente, após um ano de pandemia, as empresas do concelho, nomeadamente do pequeno comércio e serviços, através dos equipamentos de proteção individual, e a população em geral, "estão mais bem preparadas" para cumprirem as orientações de Direção-Geral da Saúde e questiona se não será pior ter uma centena de pessoas num hipermercado do que permitir atendimento por marcação, caso das cabeleireiras e esteticistas.

"Porque não abrir a restauração, mesmo que com as limitações anteriormente aplicadas e qual o problema de um pronto a vestir ou sapataria atender um cliente ou dois de cada vez?", pergunta ainda o edil.